السفيران الاردني والقطري يعودان الى عمان والدوحة

عين الأردن سفيرا جديدا له في دولة قطر بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وأصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، مرسوما ملكيا بالموافقة على تسمية أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي، سفيرا للمملكة لدى قطر.

كما تمت الموافقة على تعيين الشیخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفیرا لقطر لدى الأردن.

وكان الأردن خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو 2017 وسحب سفيره من الدوحة، إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة"، على خلفية ما عرف بالأزمة الخليجية.

وخلال مراحل الازمة تعالت الاصوات مطالبة باعادة العلاقات مع قطر وتحييد الاردن عن خط الازمة بين الخليجيين

وترتبط الاردن مع السعودية بعلاقات وثيقة تصل الى اكثر من تحالف تاريخي وسياسي وامني، الا ان الامور توترت بشكل ملفت بين البلدين في اعقاب محاولة التعدي على ولاية الهاشميين على الاماكن المقدسة في القدس المحتلة