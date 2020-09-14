السفيرة البريطانية في عمان تهنئ الطلبة المتميزين الحاصلين على منحة تشيفنينغ

هنات سفيرة المملكة المتحدة لدى الأردن، سعادة السيدة بريدجيت بريند، الطلبة الحاصلين على منحة تشيفنينغ لهذا العام والذين سيغادرون إلى المملكة المتحدة ليبدؤوا دراسة الماجستير لمدة عام واحد في أعرق جامعات بريطانيا. يشارك الطلبة الحاصلون على المنحة قصصهم عبر وسم #ChosenForChevening على فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

تعد منحة تشيفنينغ جزءًا من برنامج منح الحكومة البريطانية العالمي الممول من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث. يختار برنامج تشيفنينغ سنويًا أفضل المرشحين الذين يمكنهم إثبات قدرتهم واستعدادهم ليكونوا قادة المستقبل والمؤثرين في مجالات تخصصهم للدراسة في بريطانيا.

اجتاز الحاصلون على المنحة عملية اختيار صعبة جدًا وتم منحهم شهادات سلمتها لهم سعادة السفيرة بريدجيت بريند في مقر إقامتها. وقالت سعادتها: "إنه ليسعدني أن أهنئ 13 شابة وشابًا أردنيًا متميزًا من الحاصلين على منحة تشيفنينغ لهذا العام، وأتمنى لهم التوفيق في دراستهم في الجامعات البريطانية. إن برنامج تشيفنينغ برنامج تنافسي جدًا ومرموق ويعكس التزام الحكومة البريطانية المستمر لدعم مستقبل الأردن. لقد ألهمتني طموحات طلبة برنامج تشيفنينغ الجدد وقصص وإنجازات خريجي برنامج تشيفنينغ الأردنيين التي سمعتها هذا الأسبوع."

نستقبل الآن طلبات منحة تشيفنينغ للعام القادم وباب التقديم مفتوح حتى 3 تشرين الثاني 2020. يتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني: www.chevening.org/apply

تضم شبكة خريجي تشيفننغ أكثر من 50,000 خريجًا متمكنًا من ضمنهم 17 من رؤساء دول وحكومات حاليين وسابقين، كما يبدع خريجو تشيفنينغ بالعديد من المجالات المتنوعة خارج السياسة أيضًا. تمكن منحة تشيفننغ الطلبة ذوي الصفات القيادية من أكثر من 160 دولة ومنطقة من بناء شبكة من المعارف والصداقات بالإضافة إلى الذكريات المشتركة والمهام على نطاق عالمي.



