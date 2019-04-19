السفيرة السعودية في واشنطن تدعو ناشطة معارضة لزيارتها في السفارة

منشور 19 نيسان / أبريل 2019 - 04:59
الناشطة السعودية المعارضة منال الشريف
الناشطة السعودية المعارضة منال الشريف

في خطوة يبدو انها لمسح الذاكرة مما جرى مع المعارض السعودي الكاتب جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول، وجهت السفيرة السعودية في الولايات المتحدة الاميرة ريما بنت بندر دعوة إلى الناشطة السعودية المعارضة منال الشريف لزيارتها ولقاء السفيرة

ودعا المتحدث باسم السفارة فهد الناظر الناشطة السعودية للقاء السفيرة ريما التي تولت لتوها منصبها الجديد

وكانت الناشطة الشريف قد اطلقت حملة للكشف عن وضع حقوق الإنسان في السعودية، وذلك عبر قيادة سيارة من سان فرانسيسكو غرب الولايات المتحدة إلى العاصمة واشنطن شرقها للتظاهر أمام سفارة المملكة بالتزامن مع عيد ميلادها الأربعين.

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