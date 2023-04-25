السفير الأردني في "تل أبيب" يلتقي النائب العداون

البوابة - أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، الموقوف من قبل الإحتلال الإسرائيلي، بتهمة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة، يتمتع بصحة جيدة.

والتقى السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، اليوم الثلاثاء، بالنائب العداون، الذي أشار إلى عدم تعرضه لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسيا.

وقال المجالي: "إن العدوان يتمتع بصحة جيدة، وطلب مني طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة"

وبين السفير الأردني، أن ظروف توقيف واجراءات التحقيق مع النائب العداون، كانت محورالحديث بينهما، وأن ذلك حدث بشكل مفصل.

وبين المجالي، أنه استفسر من النائب العداون حول طبيعة الظروف التي يتم توقيفه بها، ومدى احترامها لحقوقه القانونية والإنسانية.

وشدد المجالي، على أن الزيارة تأتي في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية، للوقوف على حيثيات القضية التي تم توقيف النائب العدوان على خلفيتها، مع ضمان ظروف توقيف وإجراءات تحقيق منسجمة مع القوانين والمواثيق الدولية

وأفادت القناة العبرية 14 ، بأنه يوجد اجماع لدى حكومة الاحتلال الاسرائيلي وقادة الاجهزة الامنية، بعدم الإفراج عن النائب العدوان دون محاكمة، حتى لو كان ذلك على حساب أزمة دبلوماسية.

وكان المحامي الفلسطيني سامر السرخي ، قد اعلن انه سيمثل النائب الأردني المعتقل لدى الإحتلال.

وكانت قبيلة العدوان قد دعت في بيان لها الحكومة الاردنية للتعامل مع القضية وفق سيناريو الحارس الاسرائيلي الذي قتل مواطنين اردنيين في سفارة اسرائيل لدى عمان حيث افرج عنه على امل محاكمته في تل ابيب ، وهو الامر الذي لم يتم وتراجع وقتها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعهداته بمحاكمته