السفير الأمريكي في اليمن: الحوثيون خطر على المنطقة

مقاتلون من جماعة الحوثي

انتقد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، متهما إياها بالتنصل من الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقات المبرمة في السويد أواخر العام الماضي.

وقال تولر، أثناء مؤتمر صحفي عقده في عدن اليوم الخميس، إن أسلحة الحوثيين تشكل خطرا على اليمن والمنطقة عموما، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تدعم الجماعات التي تهدف إلى تقسيم اليمن.

وذكر الدبلوماسي الأمريكي أن الولايات المتحدة تشعر بـ"الأسف البالغ" إزاء عرقلة وتعثر تنفيذ الاتفاقات المبرمة بسبب تصرفات الحوثيين، مؤكدا أن واشنطن لا تزال تأمل في استكمال تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السويد.