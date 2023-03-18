السفير الأمريكي في ليبيا: من الممكن اجراء الانتخابات خلال 2023

البوابة - دعا سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى ترك الحكومة إذا كان لديه نية للترشح للانتخابات.

وبين نورلاند إلى أن كل المرشحين الليبيين، تخلوا عن مناصبهم، خلال الانتخابات التي كان مزمعا تنظيمها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وحذر نورلاند، من الحديث عن حكومة جديدة في ليبيا، وما قد يسببه ذلك من بلبلة بالنسبة للإنتخابات.

واشار السفير الأمريكي، خلال لقاء مع قناة الجزيرة مباشر"، إلى أنه لاجراء انتخابات ناجحة ونزيهة، فإن ذلك يتطلب تركيز الجهود وحشدها، باتجاه الاستفادة مما جرى الاتفاق عليه من قِبل الأطراف فيما يتعلق بالأطُر القانونية والدستورية.

وتحدث نورلاند، عن مباحثات رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، وماشهدته من تقدم ملحوظ على الصعيد القانوني والدستوري الخاص بتنظيم الانتخابات.

وقال: إن "15 عضوا بمجلس الأمن وافقوا على البيان الذي قدمته الرئاسة والداعم لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا باتيلي لإجراء الانتخابات في ليبيا".

ويرى نورلاند، أنه من الممكن اجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2023، مشيرا إلى أن مبادرة المبعوث الأممي جاءت بعد مشاورات معمقة مع السياسيين الليبيين والأطراف الدولية.