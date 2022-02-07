السفير الإماراتي في "تل أبيب" يلتقي الطائفة الدرزية (صور)

نشر السفير الاماراتي في "تل أبيب"، محمد محمود آل خاجة، على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" صورا جمعته مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، ومجموعة من أبناء الطائفة، في مقر إقامته ببلدة كفر ياسيف.

وعلق "آل خاجة"، على اللقاء، بالقول: "لقاء أخوي جمعني مع فضيلة الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، خلال زيارتي له في مقر إقامته في بلدة كفر ياسيف، حيث اجتمعنا على مائدة الغداء بحضور أبناء الطائفة وبعض أعضاء الكنيست وممثلي الأديان، وتحدثنا عن أهمية الاتفاق الإبراهيمي في بناء جسور السلام بين الشعوب".

وأضاف آل خاجة: "سعدت أيضا بزيارة مدرسة العلوم والقيادة في قرية يركا برفقة فضيلته واستمتعت بالحديث الودي الذي جمعني بطلاب النخبة في المدرسة عن مستقبل السلام في المنطقة".