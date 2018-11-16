السفير الاسرائيلي يستفز المصريين بصورة مع اللاعب صلاح

أبدى السفير الإسرائيلي لدى مصر دافيد غوفرين سعادته بالتقاط هذه الصورة

نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة للخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، صورة للسفير الإسرائيلي لدى مصر دافيد غوفرين مع تمثال للاعب محمد صلاح في شرم الشيخ.

وكتبت الصفحة من خلال موقع التدوينات القصيرة "تويتر":" أبدى السفير الإسرائيلي لدى مصر دافيد غوفرين سعادته بالتقاط هذه الصورة له مع هذا التمثال الملهم لمحمد صلاح في شرم الشيخ."

وكان هذا التمثال، قد أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أزيح الستار عنه في شرم الشيخ من قبل منتدى شباب العالم احتفالا بالنجاحات التي حققها النجم المصري.

وفور الكشف عن التمثال انهالت عبارات السخرية والدهشة على التمثال في مختلف منصات التواصل الاجتماعي إذ رأى كثير من المستخدمين أنه لا يوجد شبه بينه وبين صلاح.