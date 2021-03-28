السفير البريطاني في الرياض: الأسلحة المستخدمة في مهاجمة السعودية إيرانية

قال السفير البريطاني في الرياض "نعرف أن الأسلحة التي تستخدم في مهاجمة السعودية إيرانية"

ونقلت قناة العربية عن السفير نيل كرمبتون، عبر موقع تويتر، قوله إن بريطانيا تدعم السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هجمات جماعة "أنصار الله" في اليمن.

السفير البريطاني في الرياض: ندعم السعودية في دفاعها عن نفسها ضد هجمات الحوثي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 28, 2021

واعتبر السفير أن مهاجمة منشآت النفط في المملكة "تصعيد خطير".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد 28 مارس/آذار، اعتراض طائرتين مُسيرتين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن التحالف قوله إن قواته "اعترضت ودمرت طائرتين دون طيار مفخخة أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية".

واتهم التحالف، جماعة "أنصار الله" بـ"الاستمرار في المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"