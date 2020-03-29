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السفير البريطاني في بغداد يرد على تصريحات الصدر حول "المثليين"

منشور 29 آذار / مارس 2020 - 08:19
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

رد السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، أمس السبت، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد تغريدة له ربط فيها فيروس كورونا بـ"المثليين"

وأعاد هيكي تغريدة الصدر وكتب عليها: "شكرا للتواصل مع دول على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن بحاجة إلى المزيد من التواصل والتعاون بين البلدان في هذا الوقت الحرج"

وأضاف "لكن المملكة المتحدة لن تغير قانونها الخاص بالزواج المتساوي، والذي نفخر به. بدلا من ذلك، لنعمل معا على أساس أفضل للنصائح الطبية والعلمية لكسب المعركة ضد كورونا".

وفي وقت سابق، قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إن تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس كورونا.

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