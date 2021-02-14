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السفير الروسي: تسليم اللقاحات إلى فنزويلا وفقا للجدول وقدرات الإنتاج

منشور 14 شباط / فبراير 2021 - 07:16
السفير الروسي: تسليم اللقاحات إلى فنزويلا وفقا للجدول وقدرات الإنتاج

قال السفير الروسي في فنزويلا سيرغي ميليك باغداساروف، إنه سيتم تنظيم العمليات التالية لتسليم لقاح "سبوتنيك V" إلى فنزويلا وفقا للجدول الزمني المتفق عليه والإمكانيات الإنتاجية.

وذكر السفير، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن الشحنة التي وصلت السبت إلى فنزويلا، تضمنت مكونات الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف السفير: "كان من المهم جدا بالنسبة للدولتين من الناحية المبدئية، تنفيذ تسليم الشحنة الأولى من اللقاح، للبدء في تنفيذ العقد الموقع في ديسمبر من العام الماضي".

وشدد السفير، على أنه سيتم تنظيم عمليات التسليم اللاحقة بموجب الاتفاقات الحالية، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الأطراف، وانطلاقا من الإمكانيات والقدرات الإنتاجية. (نوفوستي)


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