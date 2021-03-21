السفير الروسي في لندن: العلاقات السياسية بين البلدين "عمليا ميتة"

قال السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، إن العلاقات السياسية بين روسيا وبريطانيا تعتبر "عمليا ميتة"، مشيرا إلى العلاقات تقتصر بشكل أساسي على التعاون الاقتصادي والثقافي.

وأضاف السفير الروسي في حوار مع المحطة الإذاعية البريطانية "LBC" أن "الحكومة البريطانية قوضت الجزء الأكبر من علاقاتنا، ونحن نحافظ عليها بشكل أساسي في المجالات الاقتصادية والثقافية.. أما على الصعيد السياسي، فهي عمليا ميتة".

وأوضح كيلين أن لندن اختارت "نهجا معاديا" لروسيا، كما أشار إلى أنها تركز بشكل أساسي على المزاعم الموجهة ضد روسيا بانتهاكات حقوق الإنسان.

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن مثل هذا الموقف ليس بناء، لأنه "لا توجد دولة واحدة لا توجد فيها حالات انتهاك لحقوق الإنسان"، موضحا أن "لكل دولة مشاكلها وأساليبها الخاصة، وأن حقوق الإنسان مجال معقد، لكن هذه القضية تتعلق بسيادة الدولة".

وفي حديثه عن تناقض الاتهامات الموجهة ضد روسيا من طرف بريطانيا، استشهد بقضية مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، مشيرا إلى أن الأخير تم اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية لخرقه شروط الكفالة وحوكم بعد ذلك بناء على هذه التهمة، وهو أمر مشابه جدا للوضع مع (أليكسي) نافالني. (تاس)