السفير السعودي: المزيد من المشاريع الإضافية في الأردن

أكد السفير السعودي في الأردن، نايف بن بندر السديري، أن الأردن سيشهد المزيد من المشاريع الإضافية في الفترة المقبلة.



وأشار السديري إلى الجهود التي قام بها الصندوق السعودي للتنمية على مدى الخمسين سنة الماضية، حيث تم مؤخرا افتتاح مشروع ميدان الملك سلمان بن عبدالعزيز (تقاطع الارسال) في العاصمة عمان.

وفي مداخلته عبر شاشة المملكة خلال حفل افتتاح الميدان الذي تم تمويله من قبل الصندوق السعودي للتنمية، شدد السديري على أن الصندوق قد أقام العديد من المشاريع الحيوية والمهمة في الأردن.

وقال السفير السعودي إن هذه الجهود تعبر عن رسالة محبة وتآزر من المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

