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السفير السعودي في الاردن: قطر "قرحة أصابت المعدة العربية"

السفير السعودي في الاردن: قطر "قرحة أصابت المعدة العربية"
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