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السفير السعودي في الاردن يلتقي بنظيره القطري

منشور 16 آذار / مارس 2021 - 09:41
السفير السديري يستقبل نظيره القطري في عمان
السفير السديري يستقبل نظيره القطري في عمان

استقبل سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #الأردن #نايف_بن_بندر_السديري في مكتبه بالسفارة ، السفير القطري لدى #عمّان الشيخ #سعود_بن_ناصر_آل_ثاني.

وقالت سفارة المملكة العربية السعودية في عمان صفحتها على تويتر انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واعتاد السفير السعودي في الاردن على عقد لقاءات واجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين خليجيين وعرب وغربيين لتبادل الاراء ووجهات النظر في العديد من القضايا بما يعزز علاقات بلاده مع دول العالم والجسم السياسي والاعلامي والدبلوماسي في الاردن 

 

 

 

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