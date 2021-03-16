السفير السعودي في الاردن يلتقي بنظيره القطري

استقبل سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #الأردن #نايف_بن_بندر_السديري في مكتبه بالسفارة ، السفير القطري لدى #عمّان الشيخ #سعود_بن_ناصر_آل_ثاني.

وقالت سفارة المملكة العربية السعودية في عمان صفحتها على تويتر انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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استقبل سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #الأردن #نايف_بن_بندر_السديري في مكتبه بالسفارة اليوم، السفير القطري لدى #عمّان الشيخ #سعود_بن_ناصر_آل_ثاني. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

, pic.twitter.com/IeZMLHwZvN — السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) March 15, 2021

واعتاد السفير السعودي في الاردن على عقد لقاءات واجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين خليجيين وعرب وغربيين لتبادل الاراء ووجهات النظر في العديد من القضايا بما يعزز علاقات بلاده مع دول العالم والجسم السياسي والاعلامي والدبلوماسي في الاردن