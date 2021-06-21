السفير السعودي في عمان يبحث العلاقات الاقتصادية مع رئيس غرفة صناعة الاردن

زار سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم مقر غرفة صناعة عمان والتقى برئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ومدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة، ورئيس هيئة النقل البري طارق الحباشنة، ورئيس هيئة الاستثمار المكلف فريدون حرتوقة، وروساء غرف الصناعة والتجارة في محافظتي اربد والزرقاء ومجموعة من الصناعيين.

وبحث خلال اللقاء سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين، اضافة إلى تذليل العقبات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

واكد السفير السديري أهمية السعي للتكامل بين البلدين، قائلا إن كافة الامكانيات متاحة في الأردن والبنية التحتية جاهزة للاستثمار وجذب الاستثمارات السعودية للأردن.

من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن السعودية عمق اقتصادي واجتماعي استراتيجي للأردن.