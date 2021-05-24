السفير السعودي في عمان يستقبل وفدا برلمانيا اردنيا

استقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه بالسفارة عددا من اعضاء مجلس النواب الاردني حيث جرى الحديث عن اخر التطورات في المنطقة والعلاقة بين البلدين

وقالت مصادر ان وفدا من البرلمان الاردني ضم مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب ضرار الحراسيس، والنواب سلامة البلوي وعبدالله ابو زيد وصالح ابو تاية، بسام الفايز، عبير الجبور، أمل الشقران. والشيخ إبراهيم شماسين التقوا بالسفير السديري

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.