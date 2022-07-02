السفير السعودي في عمان يشارك بدعم كأس العالم في قطر

شارك سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم في فعالية ترويجية لكأس العالم FIFA قطر 2022، أقامتها السفارة القطرية لدى الأردن.

وتضمنت الفعالية التي استضافها السفير القطري لدى الاردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وشارك فيها سفراء عرب وعدد من أركان سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن إلى جانب عدد كبير من الحضور، مسابقات وعروضاً لمجسمات الملاعب في الدوحة، ونسخة عن الكرة الرسمية لكأس العالم فيفا قطر 2022، وغيرها من الأنشطة الممتعة، ضمن أجواء حماسية مميزة

سفراء دول الخليج يعزون بضحايا العقبة

وكان سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى الأردن، عقدو اجتماعهم الدوري في مقر سفارة دولة قطر، برئاسة السفير نايف بن بندر السديري.

وقدم السفراء أحرّ التعازي إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والشعب الأردني في ضحايا حادث تسرب الغاز المؤسف، الذي وقع في ميناء العقبة، داعين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وينعم على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وجدد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعبيرهم عن وقوف دول المجلس وتضامنها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المصاب الجلل.