السفير العراقي في طهران: مشاورات لاستعادة الطائرات التي أودعها صدام لدى ايران

أكد سفير بغداد لدى طهران، أنه لا تزال المشاورات مستمرة بين البلدين لاستعادة الطائرات الحربية التي أودعها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لدى إيران في أثناء حرب الخليج الثانية​​​.

وقال السفير العراقي سعد جواد قنديل لوكالة سبوتنيك: "هذا الموضوع لا يزال مدار بحث بين البلدين، ولم نصل إلى نتيجة فيه حتى الآن".

وأرسل صدام حسين عددا كبيرا من الطائرات الحربية والمدنية إلى إيران، للحفاظ على ما تبقى من الأسطول الجوي العراقي من هجوم التحالف الدولي لتحرير الكويت.

من جانب آخر أكد السفير أن العراق لن يرسل أفراد قواته للتدريب بالخارج، مشيرا إلى أنه أبدى استعداده لتدريب قوات الدول التي تتعرض لهجمات إرهابية، نظرا للخبرة التي اكتسبتها القوات العراقية خلال محاربة الإرهاب​​​.

وأضاف قنديل ردا على سؤال حول احتمالية توجيه طلب إلى روسيا والصين لتدريب القوات العراقية داخل العراق: "لا أعتقد أن هذا ممكن، لأن هذا مخالف لقرار البرلمان، حيث إن قرار البرلمان هو إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق بغض النظر عن جنسياتهم".