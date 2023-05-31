السفير العمادي يحدد موعد صرف منحة قطر لغزة

اعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير القطري محمد العمادي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تواصل الجهود والترتيبات اللازمة لصرف المنحة النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة

ولم تصرف قطر المنحة في عن الشهر الجاري، ووصل العمادي الى غزة ، ثم توجه الى اسرائيل قبل ان يعود الى بلاده في اشاره الى رفض سلطات الاحتلال ادخال المنحة الى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس

وجاءت المماطلة الاسرائيلية في سياق لوم حماس التي سمحت لحركة الجهاد الاسلامي من اطلاق صواريخ على القدس المحتلة وتل ابيب في سياق الحرب التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة مستهدفة قادة حركة الجهاد

وتلتزم حماس بالهدنة مع اسرائيل وتحافظ عليها، وقد تم ربط تلك المنحة في السنوات الاخيرة بالتزام الحركة الفلسطينية التي تحكم قبضتها على القطاع بالتهدئة

وقال العمادي أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة وهو ما اعتادت المنحة على تقديمه شهريا

وقال العمادي ان عملية التوزيع ستتم بنفس الآلية من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.