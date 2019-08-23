السفير العمادي يعود إلى غزة لبحث ملف التهدئة والمشاريع القطرية

عاد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، الجمعة، إلى مدينة غزة عبر معبر بيت حانون “إيرز”، شمال القطاع.

ويتوقع بأن العمادي وصل القطاع لمتابعة ملف التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والاطلاع على المشاريع التي تمولها بلاده.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية إلى تفاهمات مع إسرائيل نهاية العام الماضي، بوساطة مصرية وقطرية وأممية، تقضي بتخفيف الحصار عن غزة، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب السياج الحدودي.

لكن إسرائيل، بحسب الفلسطينيين، لم تلتزم بشروط التهدئة، ولم تخفف الحصار عن القطاع. (الأناضول)