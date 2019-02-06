السفير الفلسطيني في بولندا: لن نشارك في مؤتمر وارسو

د. محمود خليفة السفير الفلسطيني في بولندا

اكد السفير الفلسطيني لدى بولندا الدكتور محمود خليفة ان فلسطين ليست جزءاً ولن تشارك في المؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة في 13-14 فبراير الحالي حول الشرق الأوسط في وارسو .

وقال "لم نخول اَي طرف لخوض اَي مباحثات باسمنا"

واشار الدكتور خليفة الى ان القيادة الفلسطينية ترى ان اَي حوار او مشاورات تتعلق بالشرق الأوسط يجب ان تتم بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى قاعدة الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، لحماية حل الدولتين، وليس لتمرير ما يسمى صفقة القرن التي تعمل الولايات المتحدة على تنفيذها لمصلحة كيان الاحتلال الاسرائيلي، اوتشكيل محاور إقليمية لتمرير مشاريع تصفوية وتجاوز الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.

واضاف الدبلوماسي الفلسطيني البارز ان دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية لن تقبل ولن تسمح بتمرير اَي حلول لن تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.

مشددا على ضرورة اجراء المشاورات والمباحثات بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة على قدم المساواة وبشكل شامل هو الطريق الوحيد لحماية حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة