السفير القطري يلتقي بقادة حماس في الضفة

التقى وفد من قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية بـ السفير القطري محمد العمادي في مدينة الخليل

وحضر اللقاء من قيادة "حماس" عزيز الدويك ونزار رمضان، ونايف الرجوب، ومحمد ماهر بدر، وحاتم قفيشة، وسميرة الحلايقة.

وشدد العمادي على ضرورة مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية و"عدم إعطاء الآخرين فرصة للتغول والتسلط"، مقترحا اتخاذ التجربة التونسية نموذجا وتقديم شخصيات مستقلة مقربة مثل الرئيس التونسي للرئاسة والتشريعي.

وأكد العمادي، أن قطر تقدم الدعم والعون لفلسطين وشعبها لأنها قضية مقدسة وسنبقى على النهج.

وحول موقف حركة "حماس" من الانتخابات التشريعية، قال الدويك: "نحن مع الانتخابات واحترام إرادة الشعب وضرورة إجرائها كاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني"، وفق صحيفة (الرسالة) المقربة من حركة حماس.

واشار "الدويك"، أن حركته بحاجة إلى ضمانات للاعتراف بالنتائج والتداول السلمي للسلطة، وعدم ملاحقة القائمين عليها، والتدخل في حيثياتها إجرائيا، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية وحل المحكمة الدستورية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث حتى تتحقق الديمقراطية.

وتخشى حماس من فقدانها الاغلبية بعد ان سيطرت على قطاع غزة بالقوة وفرضت حكما حديديا وادخلت نحو مليوني فلسطيني في الفقر والحاجة نتيجة سياستها البائسة وادخال القطاع في عدة حروب تدميرية مع اسرائيل