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السفير الليبي في "افريقيا الوسطى" ينشق عن حكومة الوفاق

منشور 03 آب / أغسطس 2019 - 01:46
سفير ليبيا لدى دولة إفريقيا الوسطى
سفير ليبيا لدى دولة إفريقيا الوسطى

أعلن سفير ليبيا لدى دولة إفريقيا الوسطى انشقاقه وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج.

وقالت "بوابة إفريقيا الإخبارية"، إن السفير أعلن في مقطع فيديو "انحيازه التام للسلطات الشرعية في ليبيا"، مشيرا إلى أن إيمانه بالواجب الوطني تجاه الوطن هو ما وضعه أمام هذا الموقف التاريخي.

ودعا أعضاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج للوقوف صفا واحدا لمصلحة الوطن

ومن جانبه، وصف عضو مجلس النواب سعيد أمغيب إعلان السفارة الليبية في جمهورية إفريقيا الوسطى، بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال أمغيب في تدوينة نشرها على "فيسبوك": "أتمنى من بقية السفارات والبعثات الدبلوماسية في العالم التابعة للدولة الليبية أن تحذو حذوها.. جيشنا ينتصر.. والوطن يعود".

كلمات دالة:سفير ليبياافريقيا الوسطىالوفاق الوطنيانشقاق

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