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السفير المصري في الجزائر يغلق المدرسة المصرية ويشرد الطلاب

السفير المصري في الجزائر يغلق المدرسة المصرية ويشرد الطلاب
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