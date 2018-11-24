السفير النيجيري في مصر يشيد بمكانة الأزهر في بلاده

الأزهر الشريف

أشاد السفير النيجيري في مصر عبد القادر داننداتي بمكانه الأزهر، مشيرا إلى أن بلاده تعيّن خريجي جامعته في المناصب العليا، "نظرا لمكانة الأزهر في المجتمع النيجيري".

وقال السفير دانداتي في لقاء صحفي: "الأزهر يبذل جهودا كبيرة لنشر الوسطية والسلام والتوعية بمخاطر الفكر المتطرف"، مشيدا "بجهود شيخ الأزهر أحمد الطيب، في دحض أفكار المتطرفين".

وأعرب السفير النيجيري عن شكره لشيخ الأزهر على "زيارته إلى نيجيريا لدعم وحدتها واستقرارها، وجهوده في النهوض بالعملية التعليمية خاصة بعد زيادة عدد المنح الدراسية الخاصة بنيجيريا إلى 50 كل عام للطلاب الراغبين في الدراسة بجامعة الأزهر".

واعتبر دانداتي أن "الأزهر الشريف قبلة المسلمين في كافة المجالات العلمية والحياتية"، مثمنا دوره "في الدفاع عن الإسلام والمسلمين وكذلك تعليمه لمناهج الدين الوسطي المعتدل للطلبة الوافدين حتى يعودوا إلى بلادهم لنشر الفكر المعتدل"