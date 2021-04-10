السفير اليمني في الرباط يحذر من الخطر الإيراني على المغرب

أكد عز الدين سعيد الأصبحي، سفير اليمن في الرباط، دعم بلاده الدائم لمغربية الصحراء، محذرا مما أسماه "تعميم إيران نموذج ميليشيا الحوثي على بقية المنطقة العربية".

وفي معرض حديثه عن الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين في اليمن، قال الأصبحي خلال مؤتمر صحفي عقد في الرباط أمس الجمعة، إن "المغرب كان يقظا منذ البداية بشأن مخططات إيران بالمنطقة من خلال إعلانه قطع علاقاته مع طهران بعد اكتشافه خطورة تسليح النظام الإيراني لجبهة البوليساريو"

واعتبر السفير أن لدى "إيران مشروعا يقوم على الفوضى وزعزعة استقرار المنطقة، وخطابها قائم على تصدير الثورة"، مؤكدا دعم اليمن للمغرب في الإجراءات التي أعلنها بخصوص قطع علاقاته مع إيران، "لأنه لا يمكن قبول المس بسيادة المملكة المغربية".

وانتقد الأصبحي ما وصفه بالتدخل الإيراني في الملف اليمني، وقال: "لا يمكن أن نسمح أن يتحول اليمن إلى حديقة خلفية لإيران، تضغط من خلالها لزعزعة الاستقرار والأمن بالمنطقة"، محذرا من "تعميم إيران نموذج ميليشيا الحوثي على بقية المنطقة العربية".

وأعرب السفير اليمني عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي بأقاليم المغرب الجنوبية، باعتبار هذا المقترح "يضمن الاستقرار لكل المنطقة" ويمثل "خطوة إيجابية ونموذجا لحل مختلف المشاكل".

وأشاد الأصبحي بتجربة المغرب في مسار اللامركزية، مؤكدا أن اليمن يسعى إلى ترجمة هذه التجربة لتحقيق سلام داخلي وصيانة وحدته الترابية