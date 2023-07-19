السفينة حنظلة تغادر النرويج لكسر الحصار على غزة

اعلنت مصادر اعلامية عن انطلاق السفينية النرويجية "حنظلة" باتجاه شواطئ غزة تضامنا لكسر الحصار عن القطاع الذي ستصله في الربيع المقبل

وقالت مصادر متطابقة منها موقع تلفزيون الغد الاماراتي الذي يبث من القاهرة ان السفينة انطلقت قبل أسبوع من شواطئ النرويج، حيث مرت الى عدد من الموانئ البريطانية للتعريف بحصار غزة، قبل أن تكمل رحلتها موانئ أوروبية

وقال المصدر الاعلامي المشار اليه ان السفينة النرويجية جالت في عدد من الموانئ البريطانية ومكثت في كل ميناء عدة ايام بهدف التعريف بالقضية الفلسطينية وحصار غزة وستنطلق فيما بعد الى روتردام في هولندا، وأخيرا تعود إلى السويد.

واعتادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتراض السفن المتضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة ، وشهدت التدخلات الاسرائيلية سقوط شهداء وجرحى جراء التدخل العسكري العنيف ضد المتضامين

