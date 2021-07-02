السلطات الأردنية تفرج عن أسيرين شابين سلمهما الاحتلال

أفرجت الأجهزة الأمنية عن الأسيرين المحررين مصعب الدعجة وخليفة العنوز، اللذين سلمتهما سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقا.

وأكد ذوو الأسيرين الإفراج عنهما، دون أن يتمّ توجيه أي تهمة لهم.

وكان الشابان الدعجة والعنوز، وهما من بلدة صما في محافظة إربد، تسللا من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية، بالقرب من جسر الملك حسين، إلى الأراضي المحتلة، خلال فعالية تضامن كبيرة على الحدود نصرة للقدس وغزة.

وسلمت سلطات الاحتلال الشابين للأردن، في 8 حزيران/ يونيو الماضي، ليقضيا ما يقارب ٢١ يوما في التحقيق لدى جهاز المخابرات العامة في الأردن.





