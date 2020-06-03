السلطات الأمريكية تحقق بواقعة تحليق مروحية عسكرية فوق محتجين في واشنطن

بدأت السلطات الأمريكية، تحقيقًا في واقعة تحليق منخفض لمروحية عسكرية في العاصمة واشنطن، الإثنين، فوق عدد من المحتجين الذين خرجوا للتظاهر ضد عنصرية الشرطة ضد أصحاب البشرة السوداء.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن فرقة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، الثلاثاء.

وأوضح البيان أن آمر الفرقة أصدر تعليماته بالتحقيق في الواقعة، مشددًا على أن “أولويتنا القصوى أمن الحرس الذي يدعم السلطات المدنية، ولقد نذرنا أنفسنا للحفاظ على أمن المواطنين وحقهم في التظاهر”.

ولم يقدم البيان أية تفاصيل حول مجريات التحقيق وكيفيته.

والإثنين حلقت مروحية عسكرية على نحو منخفض فوق رؤوس المحتجين بأجواء العاصمة الأمريكية، وهو أمر فسره مراقبون على أنه نوع من أنواع استعراض القوة.

والثلاثاء، تواصلت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية بعدد من المدن الأمريكية، والتي اندلعت قبل أكثر من أسبوع على خلفية مقتل المواطن المنحدر من أصل إفريقي، جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض.

تلك الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها من مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال)، وتفشت في عدد من الولايات، دخلت الثلاثاء يومها الثامن حيث نزل آلاف المحتجين للشوارع بعدد من المدن، للمطالبة بالعدالة من أجل فلويد.

وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أوقفت شرطة مدينة منيابوليس، فلويد بشبهة الاحتيال، وأثناء توقيفه أقدم شرطي على وضع ركبته على عنقه وهو رهن الاعتقال.

وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي بإزاحة ركبته عن عنقه، قائلا: “لا أستطيع التنفس”، إلا أن مناشداته لم تلق استجابة، ليلقى حتفه.

ونشرت عائلة فلويد معلومات للصحافة عن تقرير تشريح الجثة والذي خلص إلى أنه مات نتيجة للاختناق.

وأشار التقرير إلى أن فلويد توفي في مكان الحادث نتيجة لتوقف الدورة الدموية في دماغه لانقطاع الأكسجين عنه بسبب الضغط على عنقه وظهره. (الأناضول)