السلطات الاسبانية تطلب من سكان برشلونة التزام منازلهم

دعت السلطات الإسبانية نحو أربعة ملايين شخص يعيشون في برشلونة "البقاء في المنزل" في محاولة لوقف انتشار وباء كوفيد-19. بالتزامن مع ذلك يستأنف قادة الاتحاد الأوروبي محادثاتهم السبت بهدف التوصل إلى حل وسطي بشأن خطة الإنعاش الاقتصادي التي ترفضها بعض الدول.

وإسبانيا، واحدة من الدول الأكثر تضررا جراء الوباء مع تسجيلها أكثر من 28 ألف وفاة، دعي نحو أربعة ملايين شخص في برشلونة الجمعة إلى "التزام المنازل".

وأعلنت الحكومة المحلية إغلاق صالات السينما والمسارح والملاهي الليلية، ومنعت أيضا زيارة دور رعاية المسنين والتجمعات لأكثر من عشرة أشخاص. وسيتعيّن على المطاعم خفض قدرتها الاستيعابية بنسبة 50 في المئة.

وتراقب السلطات الإسبانية منذ عدة أيام أكثر من 120 بؤرة وبائية نشطة، خاصة في كاتالونيا (شمال-شرق).

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي مجددا السبت في محاولة لإنقاذ خطة إنعاش اقتصادي ضخمة لمرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، إثر اصطدام المحادثات في يومها الأول الجمعة بعدم مرونة من جانب الدول المؤيدة للتقشف وعلى رأسها هولندا والنمسا.

وذكر مصدر أوروبي أنه ينتظر أن يتم تقديم "مقترحات أوروبية" حول الخطة لمحاولة إقناع الدول "المقتصدة" بالمشروع والتقدم باتجاه اتفاق بين الدول الـ27.