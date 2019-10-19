السلطات الاسترالية تلقي القبض على عراقي بتهمة تهريب مهاجرين

اتهمت السلطات الاسترالية رجلا عراقيا بالقيام بعملية تهريب مهاجرين أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا عندما غرق قارب في المياه الدولية في عام 2001، حسبما ذكرت تقارير إخبارية محلية.

وذكرت وكالة الانباء الأسترالية “ايه ايه بي” أن الرجل البالغ من العمر 43 عاما تم احتجازه بعد تسلمه من نيوزيلندا في مطار بريسبان مساء الجمعة.

وقررت محكمة جزئية في بريسبان، مثل أمامها اليوم السبت، حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجددا في 31 تشرين أول/أكتوبر.

وتقول الشرطة إن الرجل، أحد أفراد عصابة لتهريب البشر، تلقى أموالا من ركاب وساعد في نقلهم وإقامتهم في إندونيسيا.(د ب أ)