السلطات الاميركية تحظر التحليق فوق مضيق هرمز وخليج عمان

لا ينطبق الحظر الأمريكي على شركات طيران من دول أخرى، لكن شركة أو.بي.إس جروب التي تقدم لشركات الطيران إرشادات تتعلق بالسلامة، قالت إن شركات طيران عالمية ستأخذ هذا الحظر في الحسبان.

صدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان وسط تزايد التوترات.

وجاء القرار بعد أن قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) إنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرزي الأمريكية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وإسقاط الطائرة غير المسلحة وهي من طراز جلوبال هوك، التي تستطيع التحليق على ارتفاع يصل إلي 18300 متر، هو الأحدث في سلسلة من الحوادث في منطقة الخليج، الشريان الحيوي لإمدادات النفط العالمية، شملت هجمات على ست ناقلات نفط.

وفي منشور منفصل لشركات الطيران قالت الإدارة إن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة مدنية كانت في نطاق حوالي 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطها صاروخ سطح/جو إيراني.

وقالت "كان هناك العديد من الطائرات المدنية العاملة بالمنطقة وقت عملية الاعتراض".

وأضافت أنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر ومن النشاط العسكري على مقربة شديدة من مسارات طائرات مدنية ومن استعداد إيران لاستخدام صواريخ طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار أو دون التحذير بوقت كاف.

وفي يوليو تموز 2014، أُسقطت الرحلة إم.إتش17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية بصاروخ فوق أوكرانيا مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 298، الأمر الذي دفع شركات الطيران لاتخاذ المزيد من التحركات لكشف أي تهديدات لطائراتها.

ولا ينطبق الحظر الأمريكي على شركات طيران من دول أخرى، لكن شركة أو.بي.إس جروب التي تقدم لشركات الطيران إرشادات تتعلق بالسلامة، قالت إن شركات طيران عالمية ستأخذ هذا الحظر في الحسبان.

وقالت المجموعة "منذ حادثة الرحلة إم.إتش17، تعتمد كل الدول على نصائح من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لتسليط الضوء على مخاطر المجال الجوي... إن خطر إسقاط طائرة مدنية في جنوب إيران خطر حقيقي".

وأظهر موقع تتبع الرحلات (فلايت رادار 24) أن رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية وشركة الاتحاد للطيران الإماراتية في المنطقة محظورة للشركات الأمريكية في الساعة 0300 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة. ولم ترد الشركتان بعد على طلب للتعقيب خارج ساعات العمل المعتادة.

وقالت شركة يونايتد إنها علقت رحلاتها إلى الهند عبر المجال الجوي الإيراني بعد "مراجعة شاملة للسلامة والأمان". ولم تحدد إلى متى سيستمر التعليق.

وذكر متحدث باسم الشركة أن المسافرين الذين يسافرون من مومباي إلى مطار نيوارك سينتقلون إلى رحلات بديلة للعودة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث "نواصل بحث كل الخيارات والتواصل‭‭‭ ‬‬‬عن كثب مع كل الحكومات المعنية من أجل تقديم أفضل تجربة سفر لركابنا في ظل هذه الظروف".

ويوم الخميس قالت شركتا طيران أمريكيتان أخريان هما الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) ودلتا إير لاينز إن طائراتهما لا تحلق فوق إيران.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم شركة كيه.إل.إم الهولندية للطيران التابعة لإير فرانس يوم الجمعة إن الشركة تتفادى الطيران فوق أجزاء من إيران مؤكدا بذلك التقرير الذي نشرته شبكة إن.أو.إس الهولندية العامة.

ولم يذكر المتحدث المزيد من التفاصيل. وقال التقرير الذي نشرته الشبكة إن الشركة قررت تغيير مسار رحلات في أعقاب قرار اتخذته إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ليلة يوم الخميس بحظر تحليق الشركات الأمريكية في المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران فوق منطقة مضيق هرمز وخليج عُمان.

