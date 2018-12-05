السلطات التونسية تمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي

السبسي، "قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية

مددت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي.

وقال بيان مختصر للرئاسة إن رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، "قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر ابتداءً من 7 ديسمبر 2018 إلى غاية 5 كانون الثاني 2019، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي".

ويشهد التمديد في حالة الطوارئ جدلاً متواصلاً، وسيشهد البرلمان قريباً مناقشة قانون جديد يعنى بوضع الطوارئ.

وفُرضت حالة الطوارئ في تونس منذ الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها في 2015 وأدت إلى مقتل عدد من رجال الأمن الرئاسي.