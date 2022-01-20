السلطات الدينية اللبنانية تتحرك ضد مدعي النبوة نشأت منذر

تحركت سلطات دينية لبنانية بينها دار الفتوى السنية ومشيخة العقل الدرزية الخميس، ضد مدعي النبوة نشأت منذر الشهير بنشأت عبدالنور، الذي تمادى خلال الايام الماضية في نشر الفيديوهات التي يزعم فيها انه رسول من السماء.

وكان ظهور مدعي النبوة نشأت منذر إلى جانب عالمة الفلك كارمن شمّاس بمثابة جرعة لتوسيع رقعة انتشاره، وهو ما حدا بالسلطات الدينية في لبنان الى التحرك وبشكل فوري لفتادي الانجرار خلف هذه الظاهرة.

وقال بيان لدار الفتوى اللبنانية الخميس، انه "بناء لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر الذي يدعي زورا وبهتانا انه رسول مرسل من السماء صاحب رسالة سماوية".

واضاف البيان ان أمين الفتوى "طلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق".

كما أعلن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز استنكاره الشديد لما أقدم عليه هذا المدّعي من "تأليف ومن تحريف لآيات قرآنية".

وأكد مكتب المشيخة "توجيهات شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الرافضة لأي تطاول او إساءة أو تصرّف من شأنه المسّ بالدين الحنيف وسائر الأديان السماوية".

ودعت مشيخة العقل الجهات القضائية وكافة المعنيين الى "التدخّل الفوري مع كل من يظهره التحقيق مشاركاً في ما جرى ويجري، منعاً لأي تعدٍّ على الأصول والقواعد من قبل هكذا اشخاص وردعاً له ولأمثاله".

وقالت مشيخة العقل انها كلفت "اللجنة القانونية في المجلس المذهبي متابعة هذا الموضوع واجراء المقتضى".

مدعي النبوة كان "طبالا قبل البعثة"

وكان مدعي النبوة نشأت منذر الذي يطلق على نفسه اسم ”الحكيم نشأت منذر“، قد ظهر خلال الفترة الماضية مدعيًا أنه نبي مرسل برسالة أسماها ”النورانية“.

وقد برز وذاع صيته بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس بفيديو على صفحتها في موقع ”فيسبوك“.

مدعي النبوة نشأت منذر في صورة له خلال عمله طبالا في كازينو

وهنأت شماس في الفيديو ”لبنان بوجود الحكيم على أرضه، أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب“.

وتسبب ظهور ”مدعي النبوة“ ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في موجة من السخرية، سواء داخل لبنان أو خارجه، خاصة في مصر، ما تسبب في حجب المدعو نشأت مجموعته على موقع ”الفيسبوك“ عن المصريين، متوعدًا إياهم بغضب السماء لسخريتهم منه.

وكشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن نشأت كان يعمل ”طبالًا“ في أحد الكازينوهات في لبنان، وتداولوا صورة قديمة لـ“الحكيم نشأت“، التي ظهر خلالها ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكا بآلة ”الطبلة“ بين يديه.

وفي الصور، يظهر مدعي النبوة نشأت منذر في مقاطع فيديو حليق الرأس يضع رموزا غير مفهومة فوق جبهته، وممسكا بعصا غريبة.

ونقلت تقارير عن أطباء نفسيين قولهم إن مدعي النبوة المزعوم ومن هم على شاكلته هم مجموعة من الأشخاص يعانون من اضطرابات وأزمات نفسية قاهرة.