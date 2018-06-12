السلطات السعودية تعتقل ممثّلا تضامن مع معتقلي الرأي

القسط: أن "آخر مشاركات الحازمي التمثيلية كانت على فضائية إم بي سي"

قالت منظمة حقوقية سعودية، إن السلطات اعتقلت ممثلا شابا، بسبب تضامنه مع معتقلي الرأي.ز

وقالت منظمة "القسط"، ومقرها لندن، إن السلطات اعتقلت الممثل عبد العزيز المهدي العازمي، وأودعته سجن الملز في العاصمة الرياض.

وتابعت "القسط" أن "آخر مشاركات الحازمي التمثيلية كانت على فضائية إم بي سي".

وبحسب المنظمة فإن التهمة الموجهة لعبد العزيز العازمي، هي "التضامن مع معتقلي الرأي في السعودية".

ولم يكشف الحساب عن نص التغريدة أو تاريخها، فيما لم يصدر عن السلطات السعودية أي تعليق على الخبر.

وتعتقل السلطات السعودية منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، مجموعة كبيرة من الدعاة والكتاب والإعلاميين، والأكاديميين، إضافة إلى آلاف لا تزال تعتقلهم منذ سنوات.