السلطات السعودية تفاجأت بوجود كازينو وتحقق

اعلنت السلطات السعودية انها تفاجأت بما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشان افتتاح أول "ديسكو حلال" وقالت انها فتحت تحقيق فوري في هذه القضية.

وافادت الهيئة العامة للترفيه في المملكة في بيان إنها "فتحت تحقيقا فوريا في مقاطع فيديو تم تداورها في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء لإحدى الفعاليات في مدينة جدة".

وتداول نشطاء ومغردون صورا لسعوديون يتراقصون في اجواء صاخبه فيما علق احد المصورين الذي كان يصف الاجواء بان البار حلال

وتقول الهيئة : "حسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة (Project X)، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفة الجسيمة وغير المقبولة".

هل هذا هو ضمن الآداب العامه والذوق العام وأخلاق المجتمع

اللي صار قلة أدب وإنحلال وسفاهه ومهزلة ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك وكل من روج لذلك فهذه الأعمال غير مقبوله بالمجتمع السعودي ولا يقبلها إنسان عاقل

وكونوا واثقين بأن ولاة الأمر لا يقبولون بذلك #وايت_كلوب pic.twitter.com/8OKdxfSV2w — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) ١٣ يونيو ٢٠١٩

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان الهيئة أنها "تعلن عن ذلك بشفافية تامة للرأي العام، لتؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفة قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

وذكرت مصادر مطلعة أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" فتحت فرعا جديدا لها في الواجهة البحرية لمدينة جدة، لكن دون السماح بتقديم المشروبات الكحولية فيه، وكان من المقرر أن يفتح الملهى أبوابه بين الساعة العاشرة مساء والثالثة صباحا.