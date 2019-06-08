السلطات السعودية تكافح حرائق ضخمة في الجوف

التهمت حرائق كبيرة مساحات واسعة من مزروعات النخيل في محافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف السعودية قبل ان يسيطر عليه الدفاع المدني في المنطقة

#حريق_نخيل_دومة_الجندل

منذ سنوات تتكرر بفعل فاعل فكيف الحل؟

كمرة مراقبة📹

إضاءة💡

شبكات إطفاء فالمزارع🚒دوريات نشطة🚔👮🏽 pic.twitter.com/Dpfj9LRGZa — أبو عبدالله (@Nabdulah2012) ٨ أغسطس ٢٠١٥

وقال المتحدث باسم مدني منطقة الجوف النقيب عبد الرحمن الضويحي الحريق وصل على مزارع بثلاثة مواقع بالمحافظة، لافتا إلى أنه "تمّت السيطرة عليه وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات".

حريق اليوم في مزرعة السبيله بمحافظة دومة الجندل منظر يقهر pic.twitter.com/Ypi7V4Y1oL — عبدالرحمن الحجاج (@abshr4) ٨ يونيو ٢٠١٩

وأشار إلى أن الجهات المعنية تحقق في أسباب الحادثة وجود شبهة جنائية في الحادث وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل مَن ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين"، متمنيا السلامة للجميع.