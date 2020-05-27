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السلطات السعودية منعت الشيخ سلمان العودة من الاتصال بعائلته خلال العيد

منشور 27 أيّار / مايو 2020 - 12:25
السلطات السعودية منعت الشيخ سلمان العودة من الاتصال بعائلته خلال العيد

كشف حساب "معتقلي الرأي" على تويتر أن السلطات السعودية قد منعت الداعية المعتقل، الشيخ سلمان العودة، من الاتصال بعائلته خلال أيام العيد الثلاثة.

وأفاد الحساب، الذي يتابع الانتهاكات والتجاوزات الحكومية السعودية ضد معتقلي الرأي، أن الحرمان شمل جميع معتقلي حملة سبتمبر 2017.

 وفي وقت سابق من هذا الشهر،كشف عبد الله، نجل الداعية  المعتقل الشيخ سلمان العودة تفاصيل عن المعاناة التي يواجهها والده منذ ليلة توقيفه من منزله بالرياض، في 9 سبتمبر/ أيلول 2017، ضمن حلقة بعنوان “الشيخ” ضمن بودكاست “السعودية العظمى”، الذي تدعمه منظمة “العفو الدولية”. (القدس العربي)

 


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