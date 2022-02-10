السلطات السودانية تعتقل اثنين من قادة "الحرية والتغيير"

اعتقلت قوات الأمن السودانية، وزير شؤون مجلس الوزراء السابق والقيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" خالد عمر يوسف ووجدي صالح حسب ما أعلن حزب "المؤتمر السوداني"

وافاد الحزب الذي يعد أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" أن "قوة أمنية تابعة للسلطة قامت باقتحام دار حزب المؤتمر السوداني بالخرطوم عصر الأربعاء، و اعتقلت خالد عمر يوسف عضو المكتب السياسي للحزب". وحمل الحزب ما وصفها "بالسلطة الانقلابية كامل المسؤولية عن سلامة خالد عمر يوسف".

تاتي هذه الاجراءات فيما كان يوسف وصالح يشاركان في وفد من قوى الحرية والتغيير وقد اجريا محادثات مع الممثل الخاص للأمم المتحدة، فولكر بيرتيس، في إطار الجهود التي بدأت الشهر الماضي بهدف حل الأزمة المتفاقمة.

وكان يوسف أفرج عنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضمن وزراء ومسؤولين اعتقلوا عقب إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر /تشرين أول الماضي.

ومنذ إجراءات البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، يشهد السودان احتجاجات شبه يومية أسفرت عن 79 قتيلا وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.