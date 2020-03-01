السلطات السودانية تقيل دبلوماسيين "لارتباطهم بالبشير"

أعلنت لجنة "تفكيك وإزالة تمكين النظام" في السودان السبت، إقالة عدد من السفراء بوزارة الخارجية، لارتباطهم بالرئيس المعزول عمر البشير.



وقال عضو اللجنة طه عثمان في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، إنه "تم إعفاء 14 سفيرا بوزارة الخارجية ووزيرين مفوضين، تم تعيينهم بقرارات مباشرة من البشير، بجانب 35 سفيرا تم تعيينهم في إطار التمكين السياسي والاجتماعي، دون مراعاة لأسس وشروط الكفاءة وشروط العمل بالمجال الدبلوماسي".



وأشار عثمان إلى أنه "تم إعفاء 34 دبلوماسيا تنطبق عليهم معايير التمكين، بجانب إنهاء خدمة 19 إداريا بوزارة الخارجية"، مؤكدا أن "اللجنة وجدت في الخدمة المدنية ما يجسد فساد نظام الثلاثين من يونيو، من خلال تمكينه لكوادره في كل مؤسسات الدولة".



وتابع: "اللجنة تعمل على تنفيذ شعار الثورة (حرية سلام وعدالة)، حتى تشهد الخدمة المدنية قوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها"، معربا عن أمله في أن "تكون هذه الخطوة بداية لبناء دبلوماسية جديدة، قائمة على أساس الكفاءة والجدارة وحفظ كرامة السودانيين".



وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أصدرت اللجنة أيضا قرارا بحل مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم.



وأوضح عثمان أن "هذا القرار فيه انتصار لإرادة الرياضيين، الذين ينشدون استقلالية مؤسساتهم التي تحكم وتدير مناشطهم"، مبينا أن "الرياضة لم تسلم أيضا من التمكين ومن الفساد الذي مارسه النظام البائد"، بحسب تعبيره.



وأشار إلى أن اللجنة أصدرت قرارا بحل وإلغاء تسجيل منظمة تلاويت للتنمية ومؤسسة الفجر الخيرية، منوها إلى أنه "سيتم استرداد ممتلكاتها وأصولها وأموالها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي".