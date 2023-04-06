السلطات السورية تلاحق مجموعة "مفطرين رمضان"

فتحت السلطات في مدينة حلب شمالي سوريا تحقيقا يستهدف مجموعة على فيسبوك تسمي نفسها "مفطرين رمضان" على خلفية شكوى تتهم اعضاءها بالاساءة الى الاديان عبر ترويجهم لانتهاك حرمة شهر الصيام.

وكانت صفحة مجموعة "مفطرين رمضان" التي تحظى بنحو 7500 متابع قد ظهرت منذ بدايات شهر رمضان، ويعلن اعضاؤها عن انفسهم باعتبارهم اشخاصا يمارسون "حقا طبيعيا" في "الاكل والشرب كأي كآئن بشري آخر قرر ان لا يموت من الجوع".

وقال المحامي غالب محملجي في منشور عبر صفحته في فيسبوك، ان السلطات القضائية في مدينة حلب قررت فتح تحقيق بحق اعضاء المجموعة على خلفية شكوى تقدم بها ضدهم.

واضاف محملجي انه تمت احالة الشكوى الى قسم الجرائم المعلوماتية لدى فرع الأمن الجنائي ..لإلقاء القبض على المسيئين وتحريك الإدعاء العام" بحقهم.

واشار الى انه اتهم اعضاء المجموعة في الشكوى "بالإساءة إلى الأديان .. والتعرض إلى حرمة شهر رمضان"، اضافة الى تحريف والاستهزاء بآيات القرآن الكريم، و"استباحة حرمة .. المساجد وذلك بشكل علني وموجه ومستفز".

وتتضمن صفحة "مفطرين رمضان" صورا لاشخاص لا تظهر وجوههم، وذلك اثناء افطارهم علنا وتناول بعضهم الكحول في نهار رمضان من امام المساجد وفي اوقات رفع الاذان.

كما يمكن ملاحظة كم السخرية من الصائمين وذلك خلال المنشورات والتعليقات التي تترافق كثير منها بصور القصد منها الامعان في السخرية والاستهزاء.

وعادة ما تعاقب السلطات في الدول العربية المجاهرين بالافطار في رمضان بالسجن لفترات قد تمتد حتى ما بعد عيد الفطر، وذلك بتهمة انتهاك حرمة الشهر الفضيل.