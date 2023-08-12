السلطات الفرنسية تخلي برج ايفيل بشكل سريع

اغلقت السلطات الامنية الفرنسية برج ايفيل امام الجمهور بعد اخلائه نتيجة "تهديد بوجود قنبلة" واشارت الى ان العملية تأتي احترازيا وخوفا من اصابة احدا باذى

وقامت السلطات الامنية الفرنسية بإخلاء 3 طوابق من البرج الواقع وسط باريس، حيث سارع خبراء المتفجرات والشرطة لتفقد المكان بما في ذلك مطعم يقع في البرج وفق الهيئة المشرفة على ادارته

واعلنت متحدثة: "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف، لكنه نادر الحدوث".

ويعود إنشاء برج إيفل إلى عام 1887، وانتهت أعمال البناء به في مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر ويعد من أبرز معالم فرنسا السياحية الذي جذب 6.2 ملايين زائر العام الماضي.