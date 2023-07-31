السلطات المصرية تتكتم عن هجوم العريش

اكدت مصادر اعلامية مصرية ونشطاء على السوشيال ميديا مقتل 4 عناصر من القوات الخاصة المصرية في هجوم مسلح استهدف مقرا أمنيا شديد التحصين في العريش شمالي شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).
واللافت ان السلطات المصرية لا تزال تتكتم عن الحادث ولم تعلن عن التفاصيل على الرغم من نشر اسماء وصور الضحايا
وقالت التقارير ان المستشفى العسكري في العريش استقبل جثامين الضباط والشرطة، وقد اكدت مصادر أن أصوات إطلاق رصاص سُمعت منذ الساعة السابعة صباحا، واستمرت حتى الثالثة مساء، بالتزامن مع انقطاع جميع شبكات الاتصال وخدمات الإنترنت في المدينة.
وخلال الاشهر والسنوات الماضية قتل العشرات من عناصر الامن والشرطة المصرية في هجمات نسبت لمتشددين في سيناء، وقد اعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت سابق ان المنطقة باتت آمنة بعد ان تم انهاء الارهابيين فيها .
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