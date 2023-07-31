السلطات المصرية تتكتم عن هجوم العريش

اكدت مصادر اعلامية مصرية ونشطاء على السوشيال ميديا مقتل 4 عناصر من القوات الخاصة المصرية في هجوم مسلح استهدف مقرا أمنيا شديد التحصين في العريش شمالي شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).

واللافت ان السلطات المصرية لا تزال تتكتم عن الحادث ولم تعلن عن التفاصيل على الرغم من نشر اسماء وصور الضحايا

وقالت التقارير ان المستشفى العسكري في العريش استقبل جثامين الضباط والشرطة، وقد اكدت مصادر أن أصوات إطلاق رصاص سُمعت منذ الساعة السابعة صباحا، واستمرت حتى الثالثة مساء، بالتزامن مع انقطاع جميع شبكات الاتصال وخدمات الإنترنت في المدينة.

وخلال الاشهر والسنوات الماضية قتل العشرات من عناصر الامن والشرطة المصرية في هجمات نسبت لمتشددين في سيناء، وقد اعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت سابق ان المنطقة باتت آمنة بعد ان تم انهاء الارهابيين فيها .

عاجل: أفادت مصادر خاصة لمؤسسة سيناء مقتل العقيد محمد مؤنس في اشتباك مسلح داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش، وأنباء عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن.



كما أفادت مصادر طبية بوصول 4 سيارات إسعاف لمقر الأمن الوطني، بعدها تحركت بإتجاه مستشفى العريش العسكري الذي شهد… pic.twitter.com/sZ7Af8C15l — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) July 30, 2023

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عاجل: حدث أمني داخل مقر الأمن الوطني بالعريش، قطعت السلطات على إثره شبكات الإتصال والإنترنت عن مدينة العريش من الساعه العاشرة حتى الساعة الثالثه بعد ظهر اليوم.



مصادر طبية أكدت لمؤسسة سيناء سقوط قتلى و جرحى في صفوف قوات الأمن.. مزيد من التفاصيل بعد قليل #سيناء #العريش pic.twitter.com/HPSM7u32L3 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) July 30, 2023

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