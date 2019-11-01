السلطات المصرية تطوق شرم الشيخ بـ "سور عظيم"

نشر موثع اعلامي روسي صورا عن بناء مصر حاجزا كبيرا وصفه بـ "السور العظيم"، حول مدينة شرم الشيخ السياحية لحماية السياح في المدينة.

ووفق صور نشرها موقع "توربروم" الروسي المتخصص في أخبار السياحة، فإن الحكومة المصرية تقوم ببناء الحاجز الخرساني والسياج المعدني الكبير، بهدف فصل المنتجع السياحي عن صحراء سيناء، والغرض من بنائه هو اعتبارات السلامة وكذلك "منع دخول القمامة إلى البحر".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قد أعلنت بداية العام الجاري أن السلطات المصرية تقوم ببناء جدار ضخم يبلغ ارتفاعه ستة أمتار "لحماية السياح في مدينة شرم الشيخ من التهديدات الإرهابية".

​

وأشار الموقع الروسي إلى أنه من المخطط أن يصل ارتفاع الجدار إلى ستة أمتار في نقاط معينة ويبلغ طوله 37 كم، ومن المتوقع أن "يغلق" المنتجع تماما، وتم تجهيزه بكاميرات مراقبة تمتد من نقطة التفتيش شمال المدينة على الطريق المؤدي إلى دهب إلى نقطة تفتيش أخرى في الجنوب الغربي من المدينة على الطريق المؤدي إلى الطور.