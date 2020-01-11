السلطان هيثم يتعهد بالحفاظ على علاقات عُمان الودية مع كل الدول

تعهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد السبت بمواصلة السياسة الخارجية التي قال إنها تقوم على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول.

وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، دعا السلطان إلى بذل جهود لتنمية البلد المنتج للنفط والسير على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي يوم الجمعة وبنى دولة عمان الحديثة ولعب دور الوسيط في المنطقة.

وأدى السلطان هيثم اليمين القانونية سلطانًا تاسعًا لعُمان، في انتقال سلسل للسلطة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي مساء الجمعة.

والسلطان الجديد هو ابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741م الذي تتولى أسرته حكم البلاد، وتعد من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة.

وأدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان في جلسته الطارئة، صباح السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

ووفق إعلام محلي، سبق أن تولى السلطان الجديد العديد من المناصب، حيث كان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040” ووزيرا للتراث والثقافة في فبراير 2002 وحتى 11 يناير 2020.

كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

وتولى رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986 وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

وهو من مواليد العام 1954، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد.

وعلى خلاف السلطان الراحل، الذي لم يكن لديه أولاد أو أشقاء يرثون العرش، فالسلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور لديه 4 أولاد بينهم بنتان.

ووفق جريدة الرؤية العمانية، فلدى السلطان الجديد ذي يزن، بلعرب، وثريا، وأميمة، وزوجته عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، وأمه شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

وإخوة السلطان الجديد ثمانية، هم: طلال، وأسعد، قيس، وشهاب، وأدهم، وفارس، وكاملة، وأمل.

وجاء تسميته سلطانا للبلاد عقب دعوة مجلس الدفاع العماني العائلة المالكة لتحديد خليفة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود.