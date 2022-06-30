"السلطة الروسية" تثير رعب قادة الناتو

غاب طبق السلطة الروسية عن قائمة المأكولات التي تناولها قادة حلف الشمال الاطلسي "الناتو" عن الاطباق الرئيسية علما انه احد الاطباق المتواجدة بشكل بديهي في كافة مكاعم العالم

السلطة التقليدية بدلا من الروسية

وحسب وكالة Europa Press فان المطعم الموكل له تقديم الطعام لقادة الناتو والمتواجد في مركز معارض IFEMA بمدريد، استبدل في قائمة الطعام مسمى الطبقة الروسية المعروف ايضا باسم سلطة أوليفييه بـ السلطة التقليدية، مع الاحتفاظ بالمكونات وسعر الطبق الاصلي

نفاذ كميات السلطة الروسية



وفي وقت سابق، نوهت قناة Sexta التلفزيونية الإسبانية، بأن المسؤولين والصحفيين فوجئوا برؤية "السلطة الروسية" على قائمة أحد المطاعم التي تخدم قمة الناتو في مدريد. وأكدت القناة، على أنه تم بيع الطبق "في غمضة عين"

اختفت "السلطة الروسية" من قائمة المقاهي في مركز معارض IFEMA في مدريد، حيث تقام الأحداث الرئيسية لقمة الناتو، وأعيدت تسميتها بـ "السلطة التقليدية"، بحسب وكالة "أوروبا برس". pic.twitter.com/5ZHGrPpHER — ملك السلطنه (@jamlyyyyy_) June 30, 2022

يذكر أن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) انطلقت في 28 من شهر يونيو وتستمر لثلاثة أيام في مدريد، وخطط فيها الحلف لاعتماد استراتيجية جديدة، وبموجبها سيتم إعلان روسيا "تهديدا للأمن الجماعي".

.