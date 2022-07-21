السلطة الفلسطينية ترفض سفر مواطنيها عبر مطار "رامون" الاسرائيلي

رفضت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقترحا اسرائيليا يتعلق بتنظيم رحلات جوية لفلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، عبر مطار رامون الاسرائيلي القريب من مدينة إيلات.

وكان الاسرائيليون يريدون لمطار رامون ان يقطع الطريق على عمل معبر الملك حسين.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أفادت عن استعدادات إسرائيلية تجريها سلطة المطارات لتشغيل أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون القريب من مدينة إيلات بجنوب إسرائيل، والتي ستنطلق من هناك إلى إسطنبول في تركيا.

ونقل الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات في فلسطين، موسى رحال، رفض السلطة الفلسطينية للمقترحات التي تحدثت عنها أوساط إسرائيلية حول تنظيم رحلات جوية لفلسطيني الضفة عبر مطار "رامون"، في جنوب البلاد.



وأوضح وفق ما نقلت "شبكة قدس" أن رفض هذا المخطط يأتي لكونه من طرف واحد، ويعزز سياسة "الفصل العنصري" التي تمارس بحق الفلسطينيين.



وأضاف أن السلطة طالبت السلطات الإسرائيلية سابقاً بتسليم مطار قلنديا "القدس"، وإعادة إعمار مطار غزة، والسماح ببناء مطار ثالث في الضفة المحتلة، لتسهيل حركة الفلسطينيين.



وذكر تقرير اسرائيلي، أنه في حال انطلقت هذه الرحلات بشكل فعلي، فإن الخطوة ستعتبر تاريخية، حيث ستمكن الفلسطينيون من السفر إلى الخارج عن طريق إسرائيل وليس عن طريق الأردن، كما هو متبع حالياً.



وأفاد التقرير أن هذه المبادرة جزء من سلسلة تسهيلات للفلسطينيين يتم دراستها هذه الأيام، والتي تأتي بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.