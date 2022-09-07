السلطة الفلسطينية تطالب العالم بالضغط على اسرائيل لاجراء انتخابات في القدس

دعت السلطة الوطنية الفلسطينية على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية مطالبته المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل وإلزامها السماح بعقد الانتخابات في القدس ترشحا وانتخابا، ووقف القرصنة وكافة الاقتطاعات المالية غير القانونية من أموالنا.

وتجدد الموقف الفلسطيني خلال لقاء اشتيه بـ المبعوثة النرويجية الخاص للشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، اليوم الأربعاء في رام الله، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.

وقالت وكالة وفا : واطلع اشتية هارالدستاد على إجراءات الاحتلال التصعيدية خاصة عمليات القتل والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والمناطق الفلسطينية، ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

لماذا تخشى حماس إجراء الانتخابات في غزة؟ pic.twitter.com/8n3nm3sWcj — Luay Adi (@LuayAdi) September 7, 2022

وبحث رئيس الوزراء مع المبعوثة النرويجية أجندة مؤتمر المانحين المزمع عقده الشهر الجاري في نيويورك، وسبل إنجاحه من أجل حشد الدعم السياسي والخروج برؤية دولية للحفاظ على حل الدولتين.