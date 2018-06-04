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السلطة الفلسطينية: حكومة الاحتلال "لصوص على هيئة مسؤولين"

السلطة الفلسطينية: حكومة الاحتلال "لصوص على هيئة مسؤولين"
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